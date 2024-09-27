Чили Период: 1746-2021 1746-2021
50 песо 1974 года So (Чили, Республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 10,17 гр
- Чистого золота (0,2943 oz) 9,153 гр
- Диаметр 24,5 мм
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 50 песо
- Год 1974
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 50 песо 1974 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 451 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 105000 JPY. Торги состоялись 10 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец GINZA
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец GINZA
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец GINZA
Дата 10 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец GINZA
Дата 10 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец GINZA
Дата 10 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец GINZA
Дата 10 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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