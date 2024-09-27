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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

50 песо 1974 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 50 песо 1974 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 50 песо 1974 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 10,17 гр
  • Чистого золота (0,2943 oz) 9,153 гр
  • Диаметр 24,5 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 50 песо
  • Год 1974
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 50 песо 1974 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 451 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 105000 JPY. Торги состоялись 10 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 50 песо 1974 So на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
702 $
Цена в валюте аукциона 660 EUR
Чили 50 песо 1974 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Чили 50 песо 1974 So на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Чили 50 песо 1974 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1974 So на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Чили 50 песо 1974 So на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 50 песо 1974 So на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 50 песо 1974 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1974 So на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 50 песо 1974 So на аукционе GINZA - October 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Чили 50 песо 1974 So на аукционе GINZA - October 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Чили 50 песо 1974 So на аукционе GINZA - August 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 50 песо 1974 So на аукционе GINZA - August 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 50 песо 1974 So на аукционе GINZA - August 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 50 песо 1974 So на аукционе GINZA - August 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 50 песо 1974 So на аукционе GINZA - June 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 50 песо 1974 So на аукционе GINZA - June 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 50 песо 1974 So на аукционе GINZA - June 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Чили 50 песо 1974 So на аукционе GINZA - June 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 50 песо 1974 So на аукционе GINZA - June 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 50 песо 1974 So на аукционе GINZA - April 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 песо 1974 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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