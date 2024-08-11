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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

50 песо 1962 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 50 песо 1962 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 50 песо 1962 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 10,17 гр
  • Чистого золота (0,2943 oz) 9,153 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Тираж UNC 30,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 50 песо
  • Год 1962
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 50 песо 1962 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Maison Palombo за 3000 CHF. Торги состоялись 22 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • La Galerie Numismatique (3)
  • Palombo (1)
  • Schulman (1)
  • Warin Global Investments (3)
Чили 50 песо 1962 So на аукционе La Galerie Numismatique - April 21, 2024
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
587 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Чили 50 песо 1962 So на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Чили 50 песо 1962 So на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
486 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Чили 50 песо 1962 So на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Чили 50 песо 1962 So на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Чили 50 песо 1962 So на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Чили 50 песо 1962 So на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Чили 50 песо 1962 So на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 50 песо 1962 So на аукционе La Galerie Numismatique - March 5, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 50 песо 1962 So на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 50 песо 1962 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 песо 1962 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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