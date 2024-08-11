Чили Период: 1746-2021 1746-2021
50 песо 1962 года So (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 10,17 гр
- Чистого золота (0,2943 oz) 9,153 гр
- Диаметр 24,5 мм
- Тираж UNC 30,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 50 песо
- Год 1962
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 50 песо 1962 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Maison Palombo за 3000 CHF. Торги состоялись 22 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Warin Global Investments (3)
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
587 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
486 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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