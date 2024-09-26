Чили Период: 1746-2021 1746-2021
50 песо 1966 года So (Чили, Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 10,17 гр
- Чистого золота (0,2943 oz) 9,153 гр
- Диаметр 24,5 мм
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 50 песо
- Год 1966
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 50 песо 1966 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 450 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 105000 JPY. Торги состоялись 10 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
630 $
Цена в валюте аукциона 630 USD
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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