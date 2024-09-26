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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

50 песо 1966 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 50 песо 1966 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 50 песо 1966 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 10,17 гр
  • Чистого золота (0,2943 oz) 9,153 гр
  • Диаметр 24,5 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 50 песо
  • Год 1966
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 50 песо 1966 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 450 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 105000 JPY. Торги состоялись 10 октября 2021.

Сохранность
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Чили 50 песо 1966 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
630 $
Цена в валюте аукциона 630 USD
Чили 50 песо 1966 So на аукционе Münzenonline - November 18, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
441 $
Цена в валюте аукциона 420 CHF
Чили 50 песо 1966 So на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 50 песо 1966 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1966 So на аукционе GINZA - August 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Чили 50 песо 1966 So на аукционе Soler y Llach - July 20, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Чили 50 песо 1966 So на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 50 песо 1966 So на аукционе GINZA - June 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Чили 50 песо 1966 So на аукционе GINZA - June 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Чили 50 песо 1966 So на аукционе Niemczyk - December 14, 2020
Чили 50 песо 1966 So на аукционе Niemczyk - December 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Чили 50 песо 1966 So на аукционе Niemczyk - March 15, 2020
Чили 50 песо 1966 So на аукционе Niemczyk - March 15, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Чили 50 песо 1966 So на аукционе HERVERA - December 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 50 песо 1966 So на аукционе Soler y Llach - December 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 50 песо 1966 So на аукционе Felzmann - February 21, 2011
Продавец Felzmann
Дата 21 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 песо 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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