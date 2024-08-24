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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

50 песо 1976 года So "Освобождение Чили" (Чили, Республика)

Аверс монеты - 50 песо 1976 года So "Освобождение Чили" - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 50 песо 1976 года So "Освобождение Чили" - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 10,15 гр
  • Чистого золота (0,2937 oz) 9,135 гр
  • Тираж UNC 1,900

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 50 песо
  • Год 1976
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 50 песо 1976 года "Освобождение Чили" со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32333 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 50 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Heritage - May 7, 2021
Чили 50 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2880 $
Цена в валюте аукциона 2880 USD
Чили 50 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Goldberg - June 1, 2010
Чили 50 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Goldberg - June 1, 2010
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2010
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 песо 1976 "Освобождение Чили" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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