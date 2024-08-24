Чили Период: 1746-2021 1746-2021
50 песо 1976 года So "Освобождение Чили" (Чили, Республика)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 50 песо 1976 года "Освобождение Чили" со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32333 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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