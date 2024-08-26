Чили Период: 1746-2021 1746-2021
50 песо 1965 года So (Чили, Республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 10,17 гр
- Чистого золота (0,2943 oz) 9,153 гр
- Диаметр 24,5 мм
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 50 песо
- Год 1965
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 50 песо 1965 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 98086 проданному на аукционе Heritage Auctions за 720 USD. Торги состоялись 26 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 песо 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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