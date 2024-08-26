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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

50 песо 1965 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 50 песо 1965 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 50 песо 1965 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 10,17 гр
  • Чистого золота (0,2943 oz) 9,153 гр
  • Диаметр 24,5 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 50 песо
  • Год 1965
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 50 песо 1965 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 98086 проданному на аукционе Heritage Auctions за 720 USD. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 50 песо 1965 So на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU
Цена
566 $
Цена в валюте аукциона 521 EUR
Чили 50 песо 1965 So на аукционе Heritage - November 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Чили 50 песо 1965 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1965 So на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Чили 50 песо 1965 So на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 50 песо 1965 So на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Чили 50 песо 1965 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1965 So на аукционе Felzmann - March 5, 2012
Продавец Felzmann
Дата 5 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Чили 50 песо 1965 So на аукционе Heritage - October 11, 2009
Чили 50 песо 1965 So на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1965 So на аукционе Heritage - May 30, 2008
Чили 50 песо 1965 So на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 песо 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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