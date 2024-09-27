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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

50 песо 1961 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 50 песо 1961 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 50 песо 1961 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 10,17 гр
  • Чистого золота (0,2943 oz) 9,153 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Тираж UNC 20,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 50 песо
  • Год 1961
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 50 песо 1961 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1927 проданному на аукционе Schulman b.v. за 1150 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 50 песо 1961 So на аукционе Heritage - October 29, 2023
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
630 $
Цена в валюте аукциона 630 USD
Чили 50 песо 1961 So на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Чили 50 песо 1961 So на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
527 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Чили 50 песо 1961 So на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Чили 50 песо 1961 So на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Чили 50 песо 1961 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1961 So на аукционе Warin Global Investments - October 3, 2022
Чили 50 песо 1961 So на аукционе Warin Global Investments - October 3, 2022
Продавец Warin Global Investments
Дата 3 октября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Чили 50 песо 1961 So на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 50 песо 1961 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1961 So на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Чили 50 песо 1961 So на аукционе VL Nummus - July 12, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Чили 50 песо 1961 So на аукционе Heritage - May 9, 2019
Чили 50 песо 1961 So на аукционе Heritage - May 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1961 So на аукционе Heritage - April 29, 2019
Чили 50 песо 1961 So на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1961 So на аукционе HIRSCH - May 11, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 11 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Чили 50 песо 1961 So на аукционе Heritage - April 23, 2018
Чили 50 песо 1961 So на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1961 So на аукционе iNumis - March 6, 2018
Продавец iNumis
Дата 6 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Чили 50 песо 1961 So на аукционе Stack's - May 18, 2017
Чили 50 песо 1961 So на аукционе Stack's - May 18, 2017
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1961 So на аукционе Sedwick - November 14, 2016
Продавец Sedwick
Дата 14 ноября 2016
Сохранность UNC PL
Цена
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Чили 50 песо 1961 So на аукционе Sedwick - November 14, 2016
Продавец Sedwick
Дата 14 ноября 2016
Сохранность UNC PL
Цена
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Чили 50 песо 1961 So на аукционе Stephen Album - September 17, 2016
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
Чили 50 песо 1961 So на аукционе Hess Divo - May 25, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 25 мая 2016
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1961 So на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Чили 50 песо 1961 So на аукционе Palombo - November 21, 2015
Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 песо 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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