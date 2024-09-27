Чили Период: 1746-2021 1746-2021
50 песо 1961 года So (Чили, Республика)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 10,17 гр
- Чистого золота (0,2943 oz) 9,153 гр
- Диаметр 24,5 мм
- Тираж UNC 20,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 50 песо
- Год 1961
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 50 песо 1961 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1927 проданному на аукционе Schulman b.v. за 1150 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
630 $
Цена в валюте аукциона 630 USD
Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
527 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 3 октября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 9 мая 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 мая 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 14 ноября 2016
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 14 ноября 2016
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 25 мая 2016
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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