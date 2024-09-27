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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

50 песо 1970 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 50 песо 1970 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 50 песо 1970 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 10,17 гр
  • Чистого золота (0,2943 oz) 9,153 гр
  • Диаметр 24,5 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 50 песо
  • Год 1970
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 50 песо 1970 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 900 EUR. Торги состоялись 5 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 50 песо 1970 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
691 $
Цена в валюте аукциона 691 USD
Чили 50 песо 1970 So на аукционе Stack's - February 27, 2023
Чили 50 песо 1970 So на аукционе Stack's - February 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
460 $
Цена в валюте аукциона 460 USD
Чили 50 песо 1970 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1970 So на аукционе Heritage - September 25, 2022
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Чили 50 песо 1970 So на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 50 песо 1970 So на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 50 песо 1970 So на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность AU
Цена
Чили 50 песо 1970 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1970 So на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность AU
Цена
Чили 50 песо 1970 So на аукционе Heritage - February 27, 2020
Чили 50 песо 1970 So на аукционе Heritage - February 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 февраля 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1970 So на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Чили 50 песо 1970 So на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Чили 50 песо 1970 So на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Чили 50 песо 1970 So на аукционе Heritage - October 13, 2019
Чили 50 песо 1970 So на аукционе Heritage - October 13, 2019
Продавец Heritage
Дата 13 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1970 So на аукционе Heritage - August 29, 2019
Чили 50 песо 1970 So на аукционе Heritage - August 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 августа 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1970 So на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Чили 50 песо 1970 So на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Чили 50 песо 1970 So на аукционе Numisor - November 15, 2016
Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1970 So на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1970 So на аукционе Heritage - July 26, 2015
Чили 50 песо 1970 So на аукционе Heritage - July 26, 2015
Продавец Heritage
Дата 26 июля 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1970 So на аукционе Heritage - September 10, 2014
Чили 50 песо 1970 So на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1970 So на аукционе Heritage - May 23, 2013
Чили 50 песо 1970 So на аукционе Heritage - May 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 мая 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1970 So на аукционе Heritage - June 5, 2012
Чили 50 песо 1970 So на аукционе Heritage - June 5, 2012
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 песо 1970 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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