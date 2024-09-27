Чили Период: 1746-2021 1746-2021
50 песо 1970 года So (Чили, Республика)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 10,17 гр
- Чистого золота (0,2943 oz) 9,153 гр
- Диаметр 24,5 мм
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 50 песо
- Год 1970
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 50 песо 1970 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 900 EUR. Торги состоялись 5 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
691 $
Цена в валюте аукциона 691 USD
Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
460 $
Цена в валюте аукциона 460 USD
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 февраля 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 13 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 29 августа 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 июля 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 мая 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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