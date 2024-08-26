Чили Период: 1746-2021 1746-2021
50 песо 1968 года So "150-летие военной академии" (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 10,17 гр
- Чистого золота (0,2943 oz) 9,153 гр
- Тираж PROOF 2,515
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 50 песо
- Год 1968
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 50 песо 1968 года "150-летие военной академии" со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2899 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 7360 USD. Торги состоялись 21 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
683 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 октября 2019
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец InAsta
Дата 23 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 11 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 7 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 августа 2011
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO ANACS
Цена
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Где продать?
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