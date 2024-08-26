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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

50 песо 1968 года So "150-летие военной академии" (Чили, Республика)

Аверс монеты - 50 песо 1968 года So "150-летие военной академии" - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 50 песо 1968 года So "150-летие военной академии" - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 10,17 гр
  • Чистого золота (0,2943 oz) 9,153 гр
  • Тираж PROOF 2,515

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 50 песо
  • Год 1968
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 50 песо 1968 года "150-летие военной академии" со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2899 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 7360 USD. Торги состоялись 21 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе Stack's - January 15, 2024
Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе Stack's - January 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 января 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
683 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе Nomisma - April 14, 2023
Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе Nomisma - January 30, 2022
Продавец Nomisma
Дата 30 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе Nomisma - April 14, 2020
Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе Heritage - October 31, 2019
Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе Heritage - October 31, 2019
Продавец Heritage
Дата 31 октября 2019
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе InAsta - March 23, 2019
Продавец InAsta
Дата 23 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе Heritage - December 13, 2018
Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе Heritage - December 13, 2018
Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе Frühwald - September 11, 2016
Продавец Frühwald
Дата 11 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе Goldberg - September 7, 2016
Продавец Goldberg
Дата 7 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе Aureo & Calicó - June 4, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе Heritage - September 12, 2011
Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе Heritage - August 2, 2011
Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе Heritage - August 2, 2011
Продавец Heritage
Дата 2 августа 2011
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO ANACS
Цена
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Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе Artemide Aste - July 1, 2011
Чили 50 песо 1968 So "150-летие военной академии" на аукционе Artemide Aste - July 1, 2011
Продавец Artemide Aste
Дата 1 июля 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 песо 1968 "150-летие военной академии" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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