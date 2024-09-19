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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1968 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
500 песо 1968 So 150 лет государственному флагу
Средняя цена
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
200 песо 1968 So Переход через Анды
Средняя цена
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
100 песо 1968 So
Средняя цена 840 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
100 песо 1968 So 150 лет национальной чеканке
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
50 песо 1968 So
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
50 песо 1968 So 150-летие военной академии
Средняя цена 490 $
Продажи
0 27
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