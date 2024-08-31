Чили Период: 1746-2021 1746-2021
200 песо 1968 года So "Переход через Анды" (Чили, Республика)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 40,6794 гр
- Чистого золота (1,1771 oz) 36,6115 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж PROOF 965
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 200 песо
- Год 1968
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 200 песо 1968 года "Переход через Анды" со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31021 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4560 USD. Торги состоялись 25 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 31 марта 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
3360 $
Цена в валюте аукциона 3360 USD
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Kagin's Inc
Дата 16 апреля 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 марта 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 30 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 9 мая 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 августа 2019
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 июля 2019
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2019
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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