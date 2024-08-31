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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

200 песо 1968 года So "Переход через Анды" (Чили, Республика)

Аверс монеты - 200 песо 1968 года So "Переход через Анды" - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 200 песо 1968 года So "Переход через Анды" - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 40,6794 гр
  • Чистого золота (1,1771 oz) 36,6115 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж PROOF 965

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 200 песо
  • Год 1968
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 200 песо 1968 года "Переход через Анды" со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31021 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4560 USD. Торги состоялись 25 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Heritage - March 31, 2024
Продавец Heritage
Дата 31 марта 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
3360 $
Цена в валюте аукциона 3360 USD
Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Nomisma - January 28, 2024
Продавец Nomisma
Дата 28 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
2716 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Kagin's Inc - April 16, 2022
Продавец Kagin's Inc
Дата 16 апреля 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Heritage - March 20, 2022
Продавец Heritage
Дата 20 марта 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Nomisma - January 30, 2022
Продавец Nomisma
Дата 30 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Heritage - March 27, 2021
Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Rauch - May 9, 2020
Продавец Rauch
Дата 9 мая 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Heritage - August 29, 2019
Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Heritage - August 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 августа 2019
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Heritage - July 25, 2019
Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Heritage - July 25, 2019
Продавец Heritage
Дата 25 июля 2019
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Heritage - January 17, 2019
Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Heritage - January 17, 2019
Продавец Heritage
Дата 17 января 2019
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Heritage - January 16, 2019
Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Goldberg - September 4, 2018
Чили 200 песо 1968 So "Переход через Анды" на аукционе Goldberg - September 4, 2018
Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 песо 1968 "Переход через Анды" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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