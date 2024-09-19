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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1968 года So "150 лет национальной чеканке" (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1968 года So "150 лет национальной чеканке" - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1968 года So "150 лет национальной чеканке" - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,3397 гр
  • Чистого золота (0,5885 oz) 18,3057 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж PROOF 1,815

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1968
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1968 года "150 лет национальной чеканке" со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 33932 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9000 USD. Торги состоялись 16 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1386 $
Цена в валюте аукциона 1386 USD
Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Kagin's Inc - April 16, 2022
Продавец Kagin's Inc
Дата 16 апреля 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
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Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Nomisma - June 4, 2020
Продавец Nomisma
Дата 4 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Heritage - October 3, 2019
Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Heritage - October 3, 2019
Продавец Heritage
Дата 3 октября 2019
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Heritage - January 16, 2019
Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Nomisma - May 19, 2018
Продавец Nomisma
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Heritage - April 10, 2017
Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Goldberg - September 15, 2015
Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Goldberg - September 15, 2015
Продавец Goldberg
Дата 15 сентября 2015
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Aureo & Calicó - June 4, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Чили 100 песо 1968 So "150 лет национальной чеканке" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 песо 1968 "150 лет национальной чеканке" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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