Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1968 года So "150 лет национальной чеканке" (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,3397 гр
- Чистого золота (0,5885 oz) 18,3057 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж PROOF 1,815
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1968
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1968 года "150 лет национальной чеканке" со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 33932 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9000 USD. Торги состоялись 16 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1386 $
Цена в валюте аукциона 1386 USD
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Kagin's Inc
Дата 16 апреля 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 4 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 октября 2019
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 15 сентября 2015
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 песо 1968 "150 лет национальной чеканке" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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