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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1968 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1968 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1968 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1968
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1968 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1350 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
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Чили 100 песо 1968 So на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
1456 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Чили 100 песо 1968 So на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
1029 $
Цена в валюте аукциона 961 EUR
Чили 100 песо 1968 So на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Чили 100 песо 1968 So на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Чили 100 песо 1968 So на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Чили 100 песо 1968 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
Чили 100 песо 1968 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1968 So на аукционе Nomisma - September 16, 2020
Продавец Nomisma
Дата 16 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1968 So на аукционе Auction World - January 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1968 So на аукционе Auction World - October 15, 2017
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1968 So на аукционе Goldberg - September 4, 2012
Чили 100 песо 1968 So на аукционе Goldberg - September 4, 2012
Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2012
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Чили 100 песо 1968 So на аукционе Soler y Llach - April 19, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 19 апреля 2010
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 100 песо 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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