Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1968 года So (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1968
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1968 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1350 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 16 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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