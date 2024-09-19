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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

500 песо 1968 года So "150 лет государственному флагу" (Чили, Республика)

Аверс монеты - 500 песо 1968 года So "150 лет государственному флагу" - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 500 песо 1968 года So "150 лет государственному флагу" - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Teutoburger Münzauktion

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 101,6985 гр
  • Чистого золота (2,9427 oz) 91,5286 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 500 песо
  • Год 1968
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 500 песо 1968 года "150 лет государственному флагу" со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2352 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 22 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
7200 $
Цена в валюте аукциона 7200 USD
Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Heritage - March 31, 2024
Продавец Heritage
Дата 31 марта 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
7200 $
Цена в валюте аукциона 7200 USD
Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Kagin's Inc - April 16, 2022
Продавец Kagin's Inc
Дата 16 апреля 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Heritage - March 27, 2021
Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Stack's - August 7, 2020
Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Stack's - August 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Heritage - April 27, 2020
Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Heritage - August 15, 2019
Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Heritage - January 17, 2019
Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Heritage - January 17, 2019
Продавец Heritage
Дата 17 января 2019
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Stack's - January 14, 2017
Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Stack's - January 14, 2017
Продавец Stack's
Дата 14 января 2017
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Teutoburger - May 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Goldberg - September 4, 2012
Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Goldberg - September 4, 2012
Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2012
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Чили 500 песо 1968 So "150 лет государственному флагу" на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 500 песо 1968 "150 лет государственному флагу" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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