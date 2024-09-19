Чили Период: 1746-2021 1746-2021
500 песо 1968 года So "150 лет государственному флагу" (Чили, Республика)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 101,6985 гр
- Чистого золота (2,9427 oz) 91,5286 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 500 песо
- Год 1968
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 500 песо 1968 года "150 лет государственному флагу" со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2352 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 22 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
7200 $
Цена в валюте аукциона 7200 USD
Продавец Heritage
Дата 31 марта 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
7200 $
Цена в валюте аукциона 7200 USD
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Kagin's Inc
Дата 16 апреля 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2019
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2017
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2012
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 500 песо 1968 "150 лет государственному флагу" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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