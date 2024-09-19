Чили Период: 1746-2021 1746-2021
50 песо 1968 года So (Чили, Республика)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 10,17 гр
- Чистого золота (0,2943 oz) 9,153 гр
- Диаметр 24,5 мм
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 50 песо
- Год 1968
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 50 песо 1968 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики
Сохранность
- Все фирмы
- Montenegro (1)
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