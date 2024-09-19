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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

50 песо 1968 года So (Чили, Республика)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 10,17 гр
  • Чистого золота (0,2943 oz) 9,153 гр
  • Диаметр 24,5 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 50 песо
  • Год 1968
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 50 песо 1968 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики

Сохранность
  • Все фирмы
  • Montenegro (1)
Чили 50 песо 1968 So на аукционе Montenegro - October 27, 2017
Продавец Montenegro
Дата 27 октября 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 песо 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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