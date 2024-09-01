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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

50 песо 1958 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 50 песо 1958 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 50 песо 1958 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 10,17 гр
  • Чистого золота (0,2943 oz) 9,153 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Тираж UNC 10,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 50 песо
  • Год 1958
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 50 песо 1958 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2042 проданному на аукционе SINCONA AG за 650 CHF. Торги состоялись 24 октября 2023.

Сохранность
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Чили 50 песо 1958 So на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
725 $
Цена в валюте аукциона 650 CHF
Чили 50 песо 1958 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
Чили 50 песо 1958 So на аукционе Heritage - October 13, 2019
Чили 50 песо 1958 So на аукционе Heritage - October 13, 2019
Продавец Heritage
Дата 13 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Чили 50 песо 1958 So на аукционе Heritage - May 16, 2019
Чили 50 песо 1958 So на аукционе Heritage - May 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 мая 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1958 So на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Чили 50 песо 1958 So на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Чили 50 песо 1958 So на аукционе Heritage - January 11, 2011
Чили 50 песо 1958 So на аукционе Heritage - January 11, 2011
Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 песо 1958 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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