Чили Период: 1746-2021 1746-2021
50 песо 1958 года So (Чили, Республика)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 10,17 гр
- Чистого золота (0,2943 oz) 9,153 гр
- Диаметр 24,5 мм
- Тираж UNC 10,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 50 песо
- Год 1958
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 50 песо 1958 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2042 проданному на аукционе SINCONA AG за 650 CHF. Торги состоялись 24 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 13 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Продавец Heritage
Дата 16 мая 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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