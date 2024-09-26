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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1946 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1946 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1946 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Тираж UNC 260,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1946
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1946 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3002 проданному на аукционе Bolaffi S.p.A. за 3000 EUR. Торги состоялись 6 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 100 песо 1946 So на аукционе Heritage - July 28, 2024
Продавец Heritage
Дата 28 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Чили 100 песо 1946 So на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
1553 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Чили 100 песо 1946 So на аукционе Bolaffi - June 10, 2024
Продавец Bolaffi
Дата 10 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1946 So на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1946 So на аукционе Stack's - April 18, 2024
Чили 100 песо 1946 So на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1946 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1946 So на аукционе Heritage - December 14, 2023
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1946 So на аукционе Heritage - November 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1946 So на аукционе Nomisma Aste - November 12, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1946 So на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1946 So на аукционе Münzenonline - April 28, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1946 So на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1946 So на аукционе Spink - January 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1946 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1946 So на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1946 So на аукционе Bolaffi - May 27, 2022
Продавец Bolaffi
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1946 So на аукционе Nomisma - January 30, 2022
Продавец Nomisma
Дата 30 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1946 So на аукционе Nomisma - January 30, 2022
Продавец Nomisma
Дата 30 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1946 So на аукционе Nomisma - January 30, 2022
Продавец Nomisma
Дата 30 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1946 So на аукционе Nomisma - January 30, 2022
Продавец Nomisma
Дата 30 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1946 So на аукционе Nomisma - January 30, 2022
Продавец Nomisma
Дата 30 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 песо 1946 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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