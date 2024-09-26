Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1946 года So (Чили, Республика)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
- Тираж UNC 260,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1946
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1946 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3002 проданному на аукционе Bolaffi S.p.A. за 3000 EUR. Торги состоялись 6 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 28 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Продавец Bolaffi
Дата 10 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Nomisma Aste
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Spink
Дата 31 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 30 января 2022
Сохранность UNC
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Продавец Nomisma
Дата 30 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 30 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 30 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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