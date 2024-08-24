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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1958 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1958 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1958 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Тираж UNC 157,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1958
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1958 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22077 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2160 USD. Торги состоялись 16 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 100 песо 1958 So на аукционе Heritage - May 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1165 $
Цена в валюте аукциона 1165 USD
Чили 100 песо 1958 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Чили 100 песо 1958 So на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Чили 100 песо 1958 So на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Чили 100 песо 1958 So на аукционе Heritage - January 28, 2024
Продавец Heritage
Дата 28 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1958 So на аукционе Heritage - January 28, 2024
Продавец Heritage
Дата 28 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1958 So на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1958 So на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1958 So на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Чили 100 песо 1958 So на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Чили 100 песо 1958 So на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1958 So на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1958 So на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1958 So на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1958 So на аукционе Heritage - February 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 февраля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1958 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1958 So на аукционе Heritage - September 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Чили 100 песо 1958 So на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1958 So на аукционе Spink - June 4, 2022
Чили 100 песо 1958 So на аукционе Spink - June 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1958 So на аукционе Heritage - March 17, 2022
Продавец Heritage
Дата 17 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1958 So на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1958 So на аукционе Stack's - February 22, 2022
Чили 100 песо 1958 So на аукционе Stack's - February 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1958 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где купить?
Чили 100 песо 1958 So на аукционе Stack's - August 22, 2024
Чили 100 песо 1958 So на аукционе Stack's - August 22, 2024
Чили 100 песо 1958 So на аукционе Stack's - August 22, 2024
Чили 100 песо 1958 So на аукционе Stack's - August 22, 2024
Чили 100 песо 1958 So на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS64 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 100 песо 1958 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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