Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1958 года So (Чили, Республика)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
- Тираж UNC 157,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1958
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1958 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22077 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2160 USD. Торги состоялись 16 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 февраля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Spink
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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