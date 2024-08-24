Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1955 года So (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
- Тираж UNC 150,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1955
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1955 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25066 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1980 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
963 $
Цена в валюте аукциона 890 EUR
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Lugdunum
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 песо 1955 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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