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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1955 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1955 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1955 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Тираж UNC 150,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1955
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1955 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25066 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1980 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 100 песо 1955 So на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1052 EUR
Чили 100 песо 1955 So на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
963 $
Цена в валюте аукциона 890 EUR
Чили 100 песо 1955 So на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1955 So на аукционе Lugdunum - December 14, 2023
Продавец Lugdunum
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1955 So на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1955 So на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1955 So на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Чили 100 песо 1955 So на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1955 So на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1955 So на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1955 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1955 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1955 So на аукционе Soler y Llach - December 14, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 100 песо 1955 So на аукционе Heritage - January 21, 2020
Чили 100 песо 1955 So на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Чили 100 песо 1955 So на аукционе Warin Global Investments - April 23, 2018
Продавец Warin Global Investments
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Чили 100 песо 1955 So на аукционе Heritage - April 23, 2018
Чили 100 песо 1955 So на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Чили 100 песо 1955 So на аукционе Warin Global Investments - November 14, 2017
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 ноября 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Чили 100 песо 1955 So на аукционе HERVERA - July 6, 2017
Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1955 So на аукционе Soler y Llach - July 5, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1955 So на аукционе Felzmann - June 29, 2016
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1955 So на аукционе Heritage - January 13, 2016
Чили 100 песо 1955 So на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 песо 1955 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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