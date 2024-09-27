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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1810 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1810 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1810 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 55,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1810
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (291)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1810 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 50950 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14950 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1810 So FJ на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
2055 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Чили 8 эскудо 1810 So FJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2136 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Чили 8 эскудо 1810 So FJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1810 So FJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1810 So FJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1810 So FJ на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1810 So FJ на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1810 So FJ на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1810 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1810 So FJ на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1810 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1810 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1810 So FJ на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Чили 8 эскудо 1810 So FJ на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1810 So FJ на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1810 So FJ на аукционе Varesi - November 29, 2023
Продавец Varesi
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1810 So FJ на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1810 So FJ на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1810 So FJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1810 So FJ на аукционе Stack's - August 16, 2023
Чили 8 эскудо 1810 So FJ на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1810 So FJ на аукционе Stack's - August 16, 2023
Чили 8 эскудо 1810 So FJ на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1810 So FJ на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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