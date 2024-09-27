Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1810 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 55,000
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1810
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (291)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1810 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 50950 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14950 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.
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Сохранность (слабы)
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Сохранность XF
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Дата 25 июня 2024
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Сохранность VF35 PCGS
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Дата 16 августа 2023
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