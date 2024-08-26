Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1972 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1972 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1972 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1972
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1972 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3211 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 25 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (1)
  • Heritage (3)
  • Schulman (1)
  • Soler y Llach (1)
Чили 100 песо 1972 So на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
951 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Чили 100 песо 1972 So на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 20, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
953 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Чили 100 песо 1972 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 100 песо 1972 So на аукционе Heritage - January 17, 2019
Чили 100 песо 1972 So на аукционе Heritage - January 17, 2019
Продавец Heritage
Дата 17 января 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 100 песо 1972 So на аукционе Heritage - September 22, 2015
Чили 100 песо 1972 So на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 100 песо 1972 So на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность UNC
Цена
Чили 100 песо 1972 So на аукционе Heritage - January 8, 2007
Чили 100 песо 1972 So на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100 песо 1972 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Республики Монеты Чили 1972 года Все чилийские монеты чилийские золотые монеты чилийские монеты номиналом 100 песо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск