Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1972 года So (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1972
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1972 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3211 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 25 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
951 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
953 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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