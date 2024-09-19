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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1960 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1960 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1960 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Тираж UNC 200,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1960
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1960 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 98041 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1536 USD. Торги состоялись 20 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 100 песо 1960 So на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
1425 $
Цена в валюте аукциона 1313 EUR
Чили 100 песо 1960 So на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1406 $
Цена в валюте аукциона 222000 JPY
Чили 100 песо 1960 So на аукционе Stack's - May 17, 2024
Чили 100 песо 1960 So на аукционе Stack's - May 17, 2024
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1960 So на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Чили 100 песо 1960 So на аукционе Heritage - January 28, 2024
Продавец Heritage
Дата 28 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1960 So на аукционе Lugdunum - December 14, 2023
Продавец Lugdunum
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1960 So на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Чили 100 песо 1960 So на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Чили 100 песо 1960 So на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1960 So на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1960 So на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1960 So на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Чили 100 песо 1960 So на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Чили 100 песо 1960 So на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Чили 100 песо 1960 So на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Чили 100 песо 1960 So на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1960 So на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Чили 100 песо 1960 So на аукционе Heritage - February 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1960 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1960 So на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1960 So на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Чили 100 песо 1960 So на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Чили 100 песо 1960 So на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1960 So на аукционе Heritage - March 20, 2022
Продавец Heritage
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 песо 1960 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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