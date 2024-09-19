Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1960 года So (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
- Тираж UNC 200,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1960
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1960 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 98041 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1536 USD. Торги состоялись 20 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1406 $
Цена в валюте аукциона 222000 JPY
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Lugdunum
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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