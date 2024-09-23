Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1973 года So (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1973
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1973 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32324 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1140 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
899 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1140 USD
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность UNC
Цена
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