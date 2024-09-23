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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1973 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1973 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1973 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1973
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1973 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32324 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1140 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 100 песо 1973 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
Чили 100 песо 1973 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
899 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Чили 100 песо 1973 So на аукционе Heritage - April 27, 2020
Чили 100 песо 1973 So на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1140 USD
Чили 100 песо 1973 So на аукционе Heritage - September 28, 2007
Чили 100 песо 1973 So на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность UNC
Цена
******
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Чили 100 песо 1973 So на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 песо 1973 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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