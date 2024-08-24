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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1959 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1959 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1959 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Тираж UNC 90,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1959
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1959 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3042 проданному на аукционе Auction World за 220000 JPY. Торги состоялись 15 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Warin Global Investments (1)
Чили 100 песо 1959 So на аукционе Numismática Leilões - May 7, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 7 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Чили 100 песо 1959 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
1260 $
Цена в валюте аукциона 1260 USD
Чили 100 песо 1959 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1959 So на аукционе Heritage - January 28, 2024
Продавец Heritage
Дата 28 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1959 So на аукционе Heritage - October 29, 2023
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1959 So на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1959 So на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Чили 100 песо 1959 So на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Чили 100 песо 1959 So на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Чили 100 песо 1959 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1959 So на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU
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Чили 100 песо 1959 So на аукционе Tauler & Fau - December 15, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1959 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1959 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1959 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1959 So на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1959 So на аукционе Stack's - February 25, 2021
Чили 100 песо 1959 So на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1959 So на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - March 31, 2019
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 31 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1959 So на аукционе HERVERA - July 6, 2017
Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1959 So на аукционе Soler y Llach - July 5, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1959 So на аукционе Heritage - September 10, 2014
Чили 100 песо 1959 So на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1959 So на аукционе Heritage - June 5, 2014
Чили 100 песо 1959 So на аукционе Heritage - June 5, 2014
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 песо 1959 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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