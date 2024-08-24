Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1959 года So (Чили, Республика)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
- Тираж UNC 90,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1959
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1959 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3042 проданному на аукционе Auction World за 220000 JPY. Торги состоялись 15 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismática Leilões
Дата 7 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
1260 $
Цена в валюте аукциона 1260 USD
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 31 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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