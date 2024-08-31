Чили Период: 1746-2021 1746-2021
5 песо 1897 года So (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 2,9955 гр
- Чистого золота (0,0883 oz) 2,7469 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 5 песо
- Год 1897
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1897 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе Schulman b.v. за 9000 EUR. Торги состоялись 28 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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