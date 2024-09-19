Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1850 года So LA (Чили, Республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1850
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (101)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1850 года со знаком So LA. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30563 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1942 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1860 $
Цена в валюте аукциона 1860 USD
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 января 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Где продать?
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