Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1850 года So LA (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1850 года So LA - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1850 года So LA - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1850
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (101)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1850 года со знаком So LA. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30563 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (3)
  • Aureo & Calicó (4)
  • Baldwin's (3)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Cayón (3)
  • CNG (1)
  • GINZA (1)
  • Goldberg (2)
  • Grün (1)
  • Heritage (24)
  • HERVERA (1)
  • Hess Divo (2)
  • Jesús Vico (5)
  • Künker (7)
  • Lanz München (1)
  • Nihon (1)
  • Nuance Auction Galleries, Inc. (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Schulman (4)
  • Sedwick (1)
  • SINCONA (4)
  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (6)
  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (8)
  • Varesi (1)
  • VL Nummus (9)
  • WAG (2)
Чили 8 эскудо 1850 So LA на аукционе Heritage - May 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1942 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Чили 8 эскудо 1850 So LA на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1860 $
Цена в валюте аукциона 1860 USD
Чили 8 эскудо 1850 So LA на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1850 So LA на аукционе Heritage - December 14, 2023
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1850 So LA на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1850 So LA на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1850 So LA на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1850 So LA на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Чили 8 эскудо 1850 So LA на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1850 So LA на аукционе Heritage - January 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 января 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1850 So LA на аукционе Tauler & Fau - December 12, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1850 So LA на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1850 So LA на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1850 So LA на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1850 So LA на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1850 So LA на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1850 So LA на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1850 So LA на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1850 So LA на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1850 So LA на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1850 So LA на аукционе Stack's - October 13, 2021
Чили 8 эскудо 1850 So LA на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1850 So LA на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Республики Монеты Чили 1850 года Все чилийские монеты чилийские золотые монеты чилийские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск