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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

20 песо 1959 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 20 песо 1959 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 20 песо 1959 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 4,07 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,663 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Тираж UNC 25,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 20 песо
  • Год 1959
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1959 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе Spink UK за 2200 EUR. Торги состоялись 19 июля 2019.

Сохранность
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Чили 20 песо 1959 So на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
302 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Чили 20 песо 1959 So на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 60000 JPY
Чили 20 песо 1959 So на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Чили 20 песо 1959 So на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Чили 20 песо 1959 So на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Чили 20 песо 1959 So на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1959 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1959 So на аукционе Heritage - May 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1959 So на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 20 песо 1959 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 20 песо 1959 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 20 песо 1959 So на аукционе Rio de la Plata - October 9, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 9 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 20 песо 1959 So на аукционе Nomisma - May 15, 2019
Продавец Nomisma
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Чили 20 песо 1959 So на аукционе Künker - May 16, 2018
Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Чили 20 песо 1959 So на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Чили 20 песо 1959 So на аукционе Kroha - September 16, 2016
Продавец Kroha
Дата 16 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Чили 20 песо 1959 So на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 20 песо 1959 So на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 20 песо 1959 So на аукционе Felzmann - June 27, 2011
Продавец Felzmann
Дата 27 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 песо 1959 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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