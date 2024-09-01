Чили Период: 1746-2021 1746-2021
20 песо 1959 года So (Чили, Республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 4,07 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,663 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Тираж UNC 25,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 20 песо
- Год 1959
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1959 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе Spink UK за 2200 EUR. Торги состоялись 19 июля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 60000 JPY
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 9 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Kroha
Дата 16 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 песо 1959 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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