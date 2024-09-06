Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 песо 1861 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 1 песо 1861 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 1 песо 1861 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,5235 гр
  • Чистого золота (0,0441 oz) 1,3712 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 176,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 1 песо
  • Год 1861
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 песо 1861 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 46209 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1300 USD. Торги состоялись 25 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (2)
  • CNG (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Goldberg (2)
  • Heritage (6)
  • HIRSCH (2)
  • Höhn (1)
  • Katz (5)
  • Künker (1)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • Schulman (4)
  • SINCONA (3)
  • Soler y Llach (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (2)
  • UBS (1)
  • Varesi (1)
Чили 1 песо 1861 So на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Чили 1 песо 1861 So на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
311 $
Цена в валюте аукциона 287 EUR
Чили 1 песо 1861 So на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Чили 1 песо 1861 So на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 песо 1861 So на аукционе Heritage - August 24, 2023
Продавец Heritage
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 песо 1861 So на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 песо 1861 So на аукционе Heritage - March 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 песо 1861 So на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 песо 1861 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 песо 1861 So на аукционе Stack's - November 16, 2022
Чили 1 песо 1861 So на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 песо 1861 So на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 песо 1861 So на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 песо 1861 So на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Чили 1 песо 1861 So на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 песо 1861 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 песо 1861 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 песо 1861 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 песо 1861 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 песо 1861 So на аукционе Auctiones - March 15, 2020
Продавец Auctiones
Дата 15 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 песо 1861 So на аукционе Spink - November 13, 2019
Продавец Spink
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 песо 1861 So на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 песо 1861 So на аукционе Heritage - December 20, 2018
Чили 1 песо 1861 So на аукционе Heritage - December 20, 2018
Продавец Heritage
Дата 20 декабря 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Чили 1 песо 1861 So на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Чили 1 песо 1861 So на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность AU58 PCGS
К аукциону
Чили 1 песо 1861 So на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 песо 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Республики Монеты Чили 1861 года Все чилийские монеты чилийские золотые монеты чилийские монеты номиналом 1 песо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск