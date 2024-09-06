Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 песо 1861 года So (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,5235 гр
- Чистого золота (0,0441 oz) 1,3712 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 176,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 1 песо
- Год 1861
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 песо 1861 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 46209 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1300 USD. Торги состоялись 25 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 15 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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