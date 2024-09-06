Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1962 года So (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
- Тираж UNC 260,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1962
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1962 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31601 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1920 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU55 ANACS
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 23 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 песо 1962 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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