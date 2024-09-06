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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1962 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1962 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1962 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Тираж UNC 260,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1962
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1962 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31601 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1920 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 100 песо 1962 So на аукционе Al Sur del Mundo - June 7, 2024
Чили 100 песо 1962 So на аукционе Al Sur del Mundo - June 7, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU55 ANACS
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Чили 100 песо 1962 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Чили 100 песо 1962 So на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1962 So на аукционе Heritage - January 28, 2024
Продавец Heritage
Дата 28 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1962 So на аукционе Bolaffi - December 7, 2023
Продавец Bolaffi
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1962 So на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Чили 100 песо 1962 So на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1962 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1962 So на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1962 So на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1962 So на аукционе Chaponnière - May 21, 2022
Продавец Chaponnière
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Чили 100 песо 1962 So на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1962 So на аукционе Heritage - April 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1962 So на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1962 So на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1962 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1962 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1962 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1962 So на аукционе VINCHON - June 23, 2021
Продавец VINCHON
Дата 23 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1962 So на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1962 So на аукционе Niemczyk - March 15, 2020
Чили 100 песо 1962 So на аукционе Niemczyk - March 15, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 песо 1962 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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