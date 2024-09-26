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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1947 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1947 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1947 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Тираж UNC 540,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1947
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1947 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2700 EUR. Торги состоялись 12 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 100 песо 1947 So на аукционе Heritage - July 28, 2024
Продавец Heritage
Дата 28 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Чили 100 песо 1947 So на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1076 $
Цена в валюте аукциона 1011 EUR
Чили 100 песо 1947 So на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Чили 100 песо 1947 So на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Чили 100 песо 1947 So на аукционе Heritage - October 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Чили 100 песо 1947 So на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Чили 100 песо 1947 So на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Чили 100 песо 1947 So на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1947 So на аукционе GINZA - February 11, 2023
Продавец GINZA
Дата 11 февраля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Чили 100 песо 1947 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1947 So на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1947 So на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1947 So на аукционе Bolaffi - May 27, 2022
Продавец Bolaffi
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1947 So на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Чили 100 песо 1947 So на аукционе MDC Monaco - April 9, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1947 So на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1947 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1947 So на аукционе ibercoin - July 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 100 песо 1947 So на аукционе Numismatica Ars Classica - November 14, 2020
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1947 So на аукционе Nomisma - September 16, 2020
Продавец Nomisma
Дата 16 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1947 So на аукционе Bruun Rasmussen - June 7, 2020
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Чили 100 песо 1947 So на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1947 So на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 песо 1947 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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