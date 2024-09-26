Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1947 года So (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
- Тираж UNC 540,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1947
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1947 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2700 EUR. Торги состоялись 12 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Aureo & Calicó (3)
- Bertolami (1)
- Bolaffi (1)
- Bruun Rasmussen (1)
- Casa de Subastas de Madrid (1)
- Cayón (2)
- Felzmann (4)
- Gärtner (1)
- GINZA (1)
- Goldberg (5)
- Heritage (9)
- HERVERA (9)
- HIRSCH (1)
- ibercoin (1)
- Jean ELSEN (1)
- Katz (3)
- Kroha (1)
- Künker (1)
- MDC Monaco (1)
- Monnaies d'Antan (1)
- Nomisma (1)
- Numisma - Portugal (1)
- Numismatica Ars Classica (1)
- Schulman (1)
- Sedwick (1)
- Soler y Llach (9)
- Tauler & Fau (1)
- Wannenes Art Auction (2)
- Warin Global Investments (2)
Продавец Heritage
Дата 28 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1076 $
Цена в валюте аукциона 1011 EUR
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец GINZA
Дата 11 февраля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nomisma
Дата 16 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 100 песо 1947 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск