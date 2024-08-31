Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1896 года So (Чили, Республика)
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1896 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1409 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 700 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
444 $
Цена в валюте аукциона 444 USD
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 420 USD
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 9 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Lugdunum
Дата 9 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Lugdunum
Дата 9 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 декабря 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Для продажи 10 песо 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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