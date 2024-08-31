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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1896 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1896 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1896 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 5,991 гр
  • Чистого золота (0,1766 oz) 5,4937 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Тираж UNC 1,163,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1896
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1896 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1409 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 700 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 10 песо 1896 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
444 $
Цена в валюте аукциона 444 USD
Чили 10 песо 1896 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 420 USD
Чили 10 песо 1896 So на аукционе Stack's - February 29, 2024
Чили 10 песо 1896 So на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Чили 10 песо 1896 So на аукционе Heritage - August 24, 2023
Продавец Heritage
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1896 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 10 песо 1896 So на аукционе Heritage - December 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1896 So на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 10 песо 1896 So на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Чили 10 песо 1896 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Чили 10 песо 1896 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Чили 10 песо 1896 So на аукционе Rio de la Plata - October 9, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 9 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 10 песо 1896 So на аукционе Lugdunum - June 9, 2021
Продавец Lugdunum
Дата 9 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 10 песо 1896 So на аукционе Lugdunum - June 9, 2021
Продавец Lugdunum
Дата 9 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 10 песо 1896 So на аукционе Heritage - January 7, 2021
Чили 10 песо 1896 So на аукционе Heritage - January 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 января 2021
Сохранность XF45 NGC
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Чили 10 песо 1896 So на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1896 So на аукционе Heritage - January 31, 2019
Чили 10 песо 1896 So на аукционе Heritage - January 31, 2019
Продавец Heritage
Дата 31 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1896 So на аукционе Heritage - December 27, 2018
Чили 10 песо 1896 So на аукционе Heritage - December 27, 2018
Продавец Heritage
Дата 27 декабря 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 10 песо 1896 So на аукционе Heritage - September 12, 2017
Чили 10 песо 1896 So на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1896 So на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Чили 10 песо 1896 So на аукционе CNG - August 2, 2014
Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1896 So на аукционе SINCONA - May 29, 2013
Продавец SINCONA
Дата 29 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Чили 10 песо 1896 So на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 песо 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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