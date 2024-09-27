Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1896 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 песо 1896 So
Средняя цена 1100 $
Продажи
1 22
Аверс
Реверс
10 песо 1896 So
Средняя цена 410 $
Продажи
1 29
Аверс
Реверс
5 песо 1896 So
Средняя цена 630 $
Продажи
0 2
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск