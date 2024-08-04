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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

5 песо 1896 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 5 песо 1896 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 5 песо 1896 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Vcoins

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 2,9955 гр
  • Чистого золота (0,0883 oz) 2,7469 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 24,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 5 песо
  • Год 1896
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1896 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22022 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1080 USD. Торги состоялись 16 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 5 песо 1896 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Чили 5 песо 1896 So на аукционе Baldwin's of St. James's - December 16, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 16 декабря 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 песо 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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