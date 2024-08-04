Чили Период: 1746-2021 1746-2021
5 песо 1896 года So (Чили, Республика)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1896 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22022 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1080 USD. Торги состоялись 16 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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