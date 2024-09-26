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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

20 песо 1896 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 20 песо 1896 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 20 песо 1896 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 11,9821 гр
  • Чистого золота (0,3533 oz) 10,9876 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 149,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 20 песо
  • Год 1896
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1896 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23144 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8813 USD. Торги состоялись 8 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 20 песо 1896 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Чили 20 песо 1896 So на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
684 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Чили 20 песо 1896 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Чили 20 песо 1896 So на аукционе Soler y Llach - July 20, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 20 песо 1896 So на аукционе Heritage - May 13, 2021
Чили 20 песо 1896 So на аукционе Heritage - May 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Чили 20 песо 1896 So на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 20 песо 1896 So на аукционе Heritage - November 28, 2019
Чили 20 песо 1896 So на аукционе Heritage - November 28, 2019
Продавец Heritage
Дата 28 ноября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1896 So на аукционе Emporium Hamburg - November 12, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 20 песо 1896 So на аукционе Postiljonen AB - September 26, 2019
Продавец Postiljonen AB
Дата 26 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 20 песо 1896 So на аукционе GINZA - June 10, 2019
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 20 песо 1896 So на аукционе Nomisma - May 15, 2019
Продавец Nomisma
Дата 15 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 20 песо 1896 So на аукционе Heritage - January 17, 2019
Чили 20 песо 1896 So на аукционе Heritage - January 17, 2019
Продавец Heritage
Дата 17 января 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 20 песо 1896 So на аукционе Warin Global Investments - April 23, 2018
Продавец Warin Global Investments
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Чили 20 песо 1896 So на аукционе Chaponnière - November 22, 2016
Продавец Chaponnière
Дата 22 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Чили 20 песо 1896 So на аукционе Teutoburger - September 10, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 20 песо 1896 So на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Чили 20 песо 1896 So на аукционе Heritage - August 8, 2014
Чили 20 песо 1896 So на аукционе Heritage - August 8, 2014
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2014
Сохранность SP64 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1896 So на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность UNC
Цена
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Чили 20 песо 1896 So на аукционе Chaponnière - December 7, 2013
Продавец Chaponnière
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Чили 20 песо 1896 So на аукционе Heritage - November 27, 2013
Чили 20 песо 1896 So на аукционе Heritage - November 27, 2013
Продавец Heritage
Дата 27 ноября 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1896 So на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Чили 20 песо 1896 So на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 песо 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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