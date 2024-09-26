Чили Период: 1746-2021 1746-2021
20 песо 1896 года So (Чили, Республика)
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1896 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23144 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8813 USD. Торги состоялись 8 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 ноября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Postiljonen AB
Дата 26 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 22 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 августа 2014
Сохранность SP64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 ноября 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
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