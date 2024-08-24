Чили Период: 1746-2021 1746-2021
Золотые монеты 10 песо Республики - Чили
10 песо 1851-1853
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1851 So 50,000 0 61852 So 135,000 0 81853 So 206,000 0 28
10 песо 1854-1867
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1854 So 195,000 0 61855 So 61,000 0 101856 So 66,000 0 61857 So 20,000 0 11858 So 52,000 0 61859 So 281,000 0 221860 So 31,000 0 41861 So 15,000 0 21862 So 21,000 0 21863 So 25,000 0 121864 So 26,000 0 91865 So 45,000 0 81866 So 66,000 0 201867 So 121,000 0 13
10 песо 1867-1892
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1867 So - 0 31868 So 54,000 0 131869 So 36,000 0 21870 So 76,000 0 101871 So 41,000 0 71872 So 235,000 0 511873 So 112,000 0 91874 So 1,277 0 01876 So 2,106 0 01877 So 8,208 0 51878 So 7,983 0 01879 So 9,805 0 11880 So 11,000 0 01881 So 13,000 0 91882 So 14,000 0 11883 So 8,381 0 31884 So 9,888 0 01885 So 7,758 0 01886 So 3,721 0 01887 So 5,236 0 01888 So 4,217 0 01889 So 4,650 0 11890 So 2,344 0 01892 So 1,192 0 2
10 песо 1895
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1895 So 808,000 0 68
10 песо 1896-1901
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1896 So 1,163,000 1 291898 So 276,000 1 31901 So 1,651,000 0 8
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