Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Золотые монеты 10 песо Республики - Чили

type-coin
type-coin

10 песо 1851-1853

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1851 So 50,000 0 61852 So 135,000 0 81853 So 206,000 0 28
type-coin
type-coin

10 песо 1854-1867

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1854 So 195,000 0 61855 So 61,000 0 101856 So 66,000 0 61857 So 20,000 0 11858 So 52,000 0 61859 So 281,000 0 221860 So 31,000 0 41861 So 15,000 0 21862 So 21,000 0 21863 So 25,000 0 121864 So 26,000 0 91865 So 45,000 0 81866 So 66,000 0 201867 So 121,000 0 13
type-coin
type-coin

10 песо 1867-1892

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1867 So - 0 31868 So 54,000 0 131869 So 36,000 0 21870 So 76,000 0 101871 So 41,000 0 71872 So 235,000 0 511873 So 112,000 0 91874 So 1,277 0 01876 So 2,106 0 01877 So 8,208 0 51878 So 7,983 0 01879 So 9,805 0 11880 So 11,000 0 01881 So 13,000 0 91882 So 14,000 0 11883 So 8,381 0 31884 So 9,888 0 01885 So 7,758 0 01886 So 3,721 0 01887 So 5,236 0 01888 So 4,217 0 01889 So 4,650 0 11890 So 2,344 0 01892 So 1,192 0 2
type-coin
type-coin

10 песо 1895

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1895 So 808,000 0 68
type-coin
type-coin

10 песо 1896-1901

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1896 So 1,163,000 1 291898 So 276,000 1 31901 So 1,651,000 0 8
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Республики Все чилийские монеты чилийские монеты номиналом 10 песо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск