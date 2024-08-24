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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1861 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1861 года So - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1861 года So - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Вес 15,253 гр
  • Диаметр null мм
  • Тираж UNC 15,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1861
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1861 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1070 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 900 USD. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 10 песо 1861 So на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Чили 10 песо 1861 So на аукционе Goldberg - February 7, 2006
Чили 10 песо 1861 So на аукционе Goldberg - February 7, 2006
Продавец Goldberg
Дата 7 февраля 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 песо 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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