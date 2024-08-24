Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1861 года So (Чили, Республика)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Вес 15,253 гр
- Диаметр null мм
- Тираж UNC 15,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1861
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1861 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1070 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 900 USD. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Где продать?
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