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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1901 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1901 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1901 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 5,991 гр
  • Чистого золота (0,1766 oz) 5,4937 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Тираж UNC 1,651,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1901
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1901 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 425 EUR. Торги состоялись 2 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 10 песо 1901 So на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Чили 10 песо 1901 So на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 400 USD
Чили 10 песо 1901 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
Чили 10 песо 1901 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
Чили 10 песо 1901 So на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 10 песо 1901 So на аукционе Spink - October 29, 2017
Продавец Spink
Дата 29 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Чили 10 песо 1901 So на аукционе Artemide Aste - July 1, 2011
Чили 10 песо 1901 So на аукционе Artemide Aste - July 1, 2011
Продавец Artemide Aste
Дата 1 июля 2011
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1901 So на аукционе Heritage - September 21, 2008
Чили 10 песо 1901 So на аукционе Heritage - September 21, 2008
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность AU58 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 песо 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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