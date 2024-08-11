Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1901 года So (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 5,991 гр
- Чистого золота (0,1766 oz) 5,4937 гр
- Диаметр 21 мм
- Тираж UNC 1,651,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1901
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1901 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 425 EUR. Торги состоялись 2 июня 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 400 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Spink
Дата 29 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Artemide Aste
Дата 1 июля 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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