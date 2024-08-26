Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1862 года So (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Вес 15,253 гр
- Диаметр null мм
- Тираж UNC 21,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1862
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1862 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31597 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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