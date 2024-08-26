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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1862 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1862 года So - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1862 года So - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Вес 15,253 гр
  • Диаметр null мм
  • Тираж UNC 21,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1862
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1862 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31597 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Schulman (1)
Чили 10 песо 1862 So на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Чили 10 песо 1862 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 песо 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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