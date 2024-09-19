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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1866 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1866 года So - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1866 года So - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Вес 15,253 гр
  • Диаметр null мм
  • Тираж UNC 66,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1866
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1866 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 71480 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1600 USD. Торги состоялись 27 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 10 песо 1866 So на аукционе Stack's - February 27, 2023
Чили 10 песо 1866 So на аукционе Stack's - February 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Чили 10 песо 1866 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Чили 10 песо 1866 So на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1866 So на аукционе Stack's - August 24, 2022
Чили 10 песо 1866 So на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Чили 10 песо 1866 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
Чили 10 песо 1866 So на аукционе Heritage - February 4, 2021
Чили 10 песо 1866 So на аукционе Heritage - February 4, 2021
Продавец Heritage
Дата 4 февраля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1866 So на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Чили 10 песо 1866 So на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 10 песо 1866 So на аукционе New York Sale - January 15, 2020
Продавец New York Sale
Дата 15 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1866 So на аукционе Nihon - December 9, 2018
Продавец Nihon
Дата 9 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 10 песо 1866 So на аукционе Auction World - July 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 10 песо 1866 So на аукционе Heritage - April 19, 2016
Чили 10 песо 1866 So на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1866 So на аукционе Hess Divo - May 22, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 10 песо 1866 So на аукционе Heritage - April 23, 2013
Чили 10 песо 1866 So на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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Чили 10 песо 1866 So на аукционе Goldberg - February 5, 2013
Чили 10 песо 1866 So на аукционе Goldberg - February 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 февраля 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1866 So на аукционе HERVERA - December 18, 2012
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1866 So на аукционе Soler y Llach - December 17, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
Чили 10 песо 1866 So на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
Чили 10 песо 1866 So на аукционе UBS - September 6, 2010
Продавец UBS
Дата 6 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
Чили 10 песо 1866 So на аукционе Goldberg - June 1, 2010
Чили 10 песо 1866 So на аукционе Goldberg - June 1, 2010
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2010
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1866 So на аукционе UBS - January 18, 2010
Продавец UBS
Дата 18 января 2010
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 песо 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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