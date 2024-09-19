Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1866 года So (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Вес 15,253 гр
- Диаметр null мм
- Тираж UNC 66,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1866
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1866 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 71480 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1600 USD. Торги состоялись 27 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 февраля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 15 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Nihon
Дата 9 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 5 февраля 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2010
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 песо 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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