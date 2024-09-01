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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1872 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1872 года So - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1872 года So - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Вес 15,253 гр
  • Диаметр null мм
  • Тираж UNC 235,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1872
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1872 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23420 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4113 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 10 песо 1872 So на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
925 $
Цена в валюте аукциона 925 USD
Чили 10 песо 1872 So на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1840 $
Цена в валюте аукциона 1650 CHF
Чили 10 песо 1872 So на аукционе Heritage - August 31, 2023
Продавец Heritage
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 10 песо 1872 So на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Чили 10 песо 1872 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Чили 10 песо 1872 So на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 10 песо 1872 So на аукционе Heritage - December 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Чили 10 песо 1872 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
Чили 10 песо 1872 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 10 песо 1872 So на аукционе Александр - September 25, 2021
Чили 10 песо 1872 So на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
Чили 10 песо 1872 So на аукционе VINCHON - June 23, 2021
Продавец VINCHON
Дата 23 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 10 песо 1872 So на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1872 So на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 10 песо 1872 So на аукционе GINZA - August 10, 2020
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 10 песо 1872 So на аукционе New York Sale - January 15, 2020
Продавец New York Sale
Дата 15 января 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1872 So на аукционе GINZA - April 10, 2019
Продавец GINZA
Дата 10 апреля 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Чили 10 песо 1872 So на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - March 31, 2019
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 31 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1872 So на аукционе Auction World - October 21, 2018
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1872 So на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 10 песо 1872 So на аукционе Heritage - September 12, 2017
Чили 10 песо 1872 So на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1872 So на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 песо 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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