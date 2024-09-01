Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1872 года So (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Вес 15,253 гр
- Диаметр null мм
- Тираж UNC 235,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1872
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1872 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23420 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4113 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 23 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 15 января 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 апреля 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 31 марта 2019
Сохранность VF
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Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 песо 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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