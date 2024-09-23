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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1868 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1868 года So - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1868 года So - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Вес 15,253 гр
  • Диаметр null мм
  • Тираж UNC 54,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1868
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1868 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4275 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 920 USD. Торги состоялись 26 мая 2007.

Сохранность
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Чили 10 песо 1868 So на аукционе Chaponnière - May 25, 2024
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность XF
Цена
873 $
Цена в валюте аукциона 800 CHF
Чили 10 песо 1868 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
Чили 10 песо 1868 So на аукционе Stack's - February 26, 2020
Чили 10 песо 1868 So на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Чили 10 песо 1868 So на аукционе Stack's - January 18, 2020
Чили 10 песо 1868 So на аукционе Stack's - January 18, 2020
Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
Чили 10 песо 1868 So на аукционе Stack's - October 22, 2019
Чили 10 песо 1868 So на аукционе Stack's - October 22, 2019
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
Чили 10 песо 1868 So на аукционе Stack's - August 14, 2019
Чили 10 песо 1868 So на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
Чили 10 песо 1868 So на аукционе Heritage - April 29, 2019
Чили 10 песо 1868 So на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 10 песо 1868 So на аукционе Heritage - January 16, 2019
Чили 10 песо 1868 So на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1868 So на аукционе Stack's - May 14, 2018
Чили 10 песо 1868 So на аукционе Stack's - May 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 мая 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Чили 10 песо 1868 So на аукционе Stack's - January 16, 2018
Чили 10 песо 1868 So на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Чили 10 песо 1868 So на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Чили 10 песо 1868 So на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Чили 10 песо 1868 So на аукционе Heritage - September 28, 2007
Чили 10 песо 1868 So на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
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Чили 10 песо 1868 So на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Чили 10 песо 1868 So на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 песо 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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