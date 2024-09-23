Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1868 года So (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Вес 15,253 гр
- Диаметр null мм
- Тираж UNC 54,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1868
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1868 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4275 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 920 USD. Торги состоялись 26 мая 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Chaponnière (1)
- Goldberg (2)
- Heritage (3)
- Schulman (1)
- Stack's (6)
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 14 мая 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 песо 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск