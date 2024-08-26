Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1855 года So (Чили, Республика)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Вес 15,253 гр
- Диаметр null мм
- Тираж UNC 61,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1855
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1855 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 63271 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 15 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
701 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
848 $
Цена в валюте аукциона 88000 JPY
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 7 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 песо 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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