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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1855 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1855 года So - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1855 года So - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Вес 15,253 гр
  • Диаметр null мм
  • Тираж UNC 61,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1855
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1855 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 63271 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 15 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Чили 10 песо 1855 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
701 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Чили 10 песо 1855 So на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
848 $
Цена в валюте аукциона 88000 JPY
Чили 10 песо 1855 So на аукционе Heritage - April 16, 2020
Чили 10 песо 1855 So на аукционе Heritage - April 16, 2020
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Чили 10 песо 1855 So на аукционе Nomisma - April 14, 2020
Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2020
Сохранность F
Цена
******
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Чили 10 песо 1855 So на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1855 So на аукционе CNG - January 13, 2015
Продавец CNG
Дата 13 января 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 10 песо 1855 So на аукционе New York Sale - January 7, 2015
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1855 So на аукционе Baldwin's - September 25, 2014
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
Чили 10 песо 1855 So на аукционе Heritage - September 28, 2007
Чили 10 песо 1855 So на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1855 So на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 песо 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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