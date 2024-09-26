Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1883 года So (Чили, Республика)
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Вес 15,253 гр
- Диаметр null мм
- Тираж UNC 8,381
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1883
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1883 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22040 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 16 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- HAYNAULT (1)
- Heritage (2)
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Где продать?
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