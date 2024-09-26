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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1883 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1883 года So - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1883 года So - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Вес 15,253 гр
  • Диаметр null мм
  • Тираж UNC 8,381

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1883
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1883 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22040 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 16 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 10 песо 1883 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Чили 10 песо 1883 So на аукционе HAYNAULT - March 30, 2019
Продавец HAYNAULT
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
449 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Чили 10 песо 1883 So на аукционе Heritage - January 4, 2010
Чили 10 песо 1883 So на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 песо 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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