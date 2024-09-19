Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1898 года So (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 5,991 гр
- Чистого золота (0,1766 oz) 5,4937 гр
- Диаметр 21 мм
- Тираж UNC 276,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1898
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1898 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22043 проданному на аукционе Heritage Auctions за 660 USD. Торги состоялись 16 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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