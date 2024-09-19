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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1898 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1898 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1898 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 5,991 гр
  • Чистого золота (0,1766 oz) 5,4937 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Тираж UNC 276,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1898
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1898 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22043 проданному на аукционе Heritage Auctions за 660 USD. Торги состоялись 16 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 10 песо 1898 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Чили 10 песо 1898 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
Чили 10 песо 1898 So на аукционе Goldberg - September 3, 2019
Продавец Goldberg
Дата 3 сентября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Где купить?
Чили 10 песо 1898 So на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 песо 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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