Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1867 года So "Тип 1854-1867" (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Вес 15,253 гр
- Диаметр null мм
- Тираж UNC 121,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1867
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1867 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22033 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 16 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
1620 $
Цена в валюте аукциона 1620 USD
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 25 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 20 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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