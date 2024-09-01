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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1867 года So "Тип 1854-1867" (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1867 года So "Тип 1854-1867" - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1867 года So "Тип 1854-1867" - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Вес 15,253 гр
  • Диаметр null мм
  • Тираж UNC 121,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1867
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1867 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22033 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 16 января 2023.

Сохранность
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Чили 10 песо 1867 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Чили 10 песо 1867 So на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
1620 $
Цена в валюте аукциона 1620 USD
Чили 10 песо 1867 So на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1867 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Чили 10 песо 1867 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
Чили 10 песо 1867 So на аукционе VL Nummus - October 25, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 25 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Чили 10 песо 1867 So на аукционе Heritage - April 19, 2016
Чили 10 песо 1867 So на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1867 So на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1867 So на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Чили 10 песо 1867 So на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Чили 10 песо 1867 So на аукционе Höhn - September 10, 2011
Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 10 песо 1867 So на аукционе Stack's - June 20, 2010
Чили 10 песо 1867 So на аукционе Stack's - June 20, 2010
Продавец Stack's
Дата 20 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
******
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Чили 10 песо 1867 So на аукционе Heritage - September 21, 2008
Чили 10 песо 1867 So на аукционе Heritage - September 21, 2008
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1867 So на аукционе Goldberg - May 27, 2008
Чили 10 песо 1867 So на аукционе Goldberg - May 27, 2008
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2008
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 песо 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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