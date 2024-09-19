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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1859 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1859 года So - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1859 года So - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: Ira & Larry Goldberg

Техническая информация

  • Вес 15,253 гр
  • Диаметр null мм
  • Тираж UNC 281,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1859
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1859 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31596 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 10 песо 1859 So на аукционе Spink - January 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
725 $
Цена в валюте аукциона 725 USD
Чили 10 песо 1859 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Чили 10 песо 1859 So на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1859 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1859 So на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1859 So на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1859 So на аукционе Numisma - Portugal - July 5, 2018
Продавец Numisma - Portugal
Дата 5 июля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 10 песо 1859 So на аукционе Varesi - April 24, 2018
Продавец Varesi
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 10 песо 1859 So на аукционе Heritage - September 12, 2017
Чили 10 песо 1859 So на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1859 So на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Чили 10 песо 1859 So на аукционе Heritage - September 13, 2016
Чили 10 песо 1859 So на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Чили 10 песо 1859 So на аукционе Aureo & Calicó - June 4, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1859 So на аукционе Heritage - September 10, 2014
Чили 10 песо 1859 So на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1859 So на аукционе Goldberg - June 3, 2014
Чили 10 песо 1859 So на аукционе Goldberg - June 3, 2014
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1859 So на аукционе Goldberg - June 3, 2014
Чили 10 песо 1859 So на аукционе Goldberg - June 3, 2014
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 10 песо 1859 So на аукционе Heritage - September 11, 2012
Чили 10 песо 1859 So на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1859 So на аукционе SINCONA - May 25, 2012
Продавец SINCONA
Дата 25 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1859 So на аукционе SINCONA - July 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 июля 2011
Сохранность VF
Цена
Чили 10 песо 1859 So на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1859 So на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
Чили 10 песо 1859 So на аукционе Heritage - October 1, 2007
Чили 10 песо 1859 So на аукционе Heritage - October 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 песо 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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