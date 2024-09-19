Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1859 года So (Чили, Республика)
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1859 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31596 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisma - Portugal
Дата 5 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Varesi
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 песо 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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