Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1856 года So (Чили, Республика)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Вес 15,253 гр
- Диаметр null мм
- Тираж UNC 66,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1856
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1856 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22027 проданному на аукционе Heritage Auctions за 930 USD. Торги состоялись 16 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
930 $
Цена в валюте аукциона 930 USD
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
667 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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