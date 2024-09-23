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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1856 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1856 года So - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1856 года So - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Вес 15,253 гр
  • Диаметр null мм
  • Тираж UNC 66,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1856
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1856 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22027 проданному на аукционе Heritage Auctions за 930 USD. Торги состоялись 16 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Schulman (1)
  • UBS (1)
Чили 10 песо 1856 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
930 $
Цена в валюте аукциона 930 USD
Чили 10 песо 1856 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
667 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Чили 10 песо 1856 So на аукционе Heritage - January 14, 2015
Чили 10 песо 1856 So на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1856 So на аукционе Heritage - September 10, 2014
Чили 10 песо 1856 So на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1856 So на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность XF
Цена
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Чили 10 песо 1856 So на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 песо 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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