Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1851 года So (Чили, Республика)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1851 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 487 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1010 EUR. Торги состоялись 25 июня 2024.
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Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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