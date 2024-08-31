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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1851 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1851 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1851 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Ira & Larry Goldberg

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,253 гр
  • Чистого золота (0,4414 oz) 13,7277 гр
  • Тираж UNC 50,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1851
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1851 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 487 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1010 EUR. Торги состоялись 25 июня 2024.

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Чили 10 песо 1851 So на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1084 $
Цена в валюте аукциона 1010 EUR
Чили 10 песо 1851 So на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
790 $
Цена в валюте аукциона 700 CHF
Чили 10 песо 1851 So на аукционе Stack's - May 17, 2023
Чили 10 песо 1851 So на аукционе Stack's - May 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 10 песо 1851 So на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1851 So на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Чили 10 песо 1851 So на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1851 So на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 песо 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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