Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1853 года So (Чили, Республика)
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,253 гр
- Чистого золота (0,4414 oz) 13,7277 гр
- Тираж UNC 206,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1853
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1853 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22026 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1020 USD. Торги состоялись 16 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Aurea (2)
- Baldwin's (1)
- Felzmann (1)
- Goldberg (1)
- Goudwisselkantoor veilingen (1)
- Heritage (6)
- Jesús Vico (1)
- Künker (2)
- Rio de la Plata (1)
- Schulman (2)
- SINCONA (2)
- Soler y Llach (1)
- Spink (1)
- Teutoburger (2)
- UBS (2)
- Veilinghuis de Ruiter (1)
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 16 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 10 песо 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск