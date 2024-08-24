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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1853 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1853 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1853 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,253 гр
  • Чистого золота (0,4414 oz) 13,7277 гр
  • Тираж UNC 206,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1853
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1853 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22026 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1020 USD. Торги состоялись 16 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 10 песо 1853 So на аукционе Heritage - February 19, 2024
Продавец Heritage
Дата 19 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Чили 10 песо 1853 So на аукционе Heritage - August 31, 2023
Продавец Heritage
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF
Цена
775 $
Цена в валюте аукциона 775 USD
Чили 10 песо 1853 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1853 So на аукционе Spink - October 1, 2022
Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1853 So на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Чили 10 песо 1853 So на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 10 песо 1853 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Чили 10 песо 1853 So на аукционе Jesús Vico - July 16, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 16 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1853 So на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность F
Цена
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Чили 10 песо 1853 So на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1853 So на аукционе Felzmann - November 12, 2019
Продавец Felzmann
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1853 So на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 8, 2019
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Чили 10 песо 1853 So на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 8, 2019
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Чили 10 песо 1853 So на аукционе Schulman - October 26, 2018
Продавец Schulman
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1853 So на аукционе Aurea - December 2, 2017
Продавец Aurea
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Чили 10 песо 1853 So на аукционе Aurea - May 20, 2017
Продавец Aurea
Дата 20 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 10 песо 1853 So на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1853 So на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Чили 10 песо 1853 So на аукционе Heritage - January 14, 2015
Чили 10 песо 1853 So на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1853 So на аукционе Heritage - September 10, 2014
Чили 10 песо 1853 So на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1853 So на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 песо 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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