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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1889 года So (Чили, Республика)

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Техническая информация

  • Вес 15,253 гр
  • Диаметр null мм
  • Тираж UNC 4,650

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1889
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1889 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
Чили 10 песо 1889 So на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 песо 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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