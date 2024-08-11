Чили Период: 1746-2021 1746-2021
10 песо 1863 года So (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Вес 15,253 гр
- Диаметр null мм
- Тираж UNC 25,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 10 песо
- Год 1863
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1863 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 720 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 22000 USD. Торги состоялись 4 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
19200 $
Цена в валюте аукциона 19200 USD
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 13 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 ноября 2012
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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