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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

10 песо 1863 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 10 песо 1863 года So - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 10 песо 1863 года So - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Вес 15,253 гр
  • Диаметр null мм
  • Тираж UNC 25,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 10 песо
  • Год 1863
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 10 песо 1863 года со знаком So. Это undefined монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 720 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 22000 USD. Торги состоялись 4 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 10 песо 1863 So на аукционе Al Sur del Mundo - June 7, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Чили 10 песо 1863 So на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
19200 $
Цена в валюте аукциона 19200 USD
Чили 10 песо 1863 So на аукционе Heritage - April 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 10 песо 1863 So на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
******
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Чили 10 песо 1863 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 10 песо 1863 So на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Чили 10 песо 1863 So на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Чили 10 песо 1863 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Чили 10 песо 1863 So на аукционе Schulman - June 13, 2020
Продавец Schulman
Дата 13 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 10 песо 1863 So на аукционе Heritage - November 15, 2012
Чили 10 песо 1863 So на аукционе Heritage - November 15, 2012
Продавец Heritage
Дата 15 ноября 2012
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 10 песо 1863 So на аукционе Heritage - September 11, 2012
Чили 10 песо 1863 So на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Чили 10 песо 1863 So на аукционе Heritage - January 9, 2004
Чили 10 песо 1863 So на аукционе Heritage - January 9, 2004
Продавец Heritage
Дата 9 января 2004
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 песо 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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